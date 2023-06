Hoy en día los Viajes a Egipto son bastante asequibles, por lo que, ya no es solo un sueño conocer la Tierra de los Faraones. Esta nación está cargada de historia, lugares turísticos y de interés, así como locaciones hermosas y una gran gastronomía.

Pero, pensar en ir a Egipto es una cosa, y concretar el viaje otra. Por ello, te traemos 10 consejos para viajar a Egipto que te ayudarán en la planificación y que te motivarán a dar el siguiente paso.

Viajes a Egipto con agencia VS por cuenta propia

Realizar viajes a Egipto como turista por tu cuenta es posible, y llega a ofrecer cierta libertad a la hora de explorar sitios que no se encuentran dentro de la planificación del tour o la agencia.

Sin embargo, existen ciertas desventajas que le quitan el atractivo a viajar por libre, por ejemplo, que el transporte público no siempre llega a los lugares recomendados, y de todas formas terminarías contratando uno o varios tours dentro del país para conocer estos lugares.

Por esta misma razón, suele ser más barato y mejor organizado cuando recurres a una agencia de viaje, ya que esta misma se encarga de cubrir dichos detalles. Además, estas cuentan con diferentes paquetes turísticos adaptados a tus gustos, necesidades y presupuesto, salvándote de la planificación y ofreciéndote plus como guías nativos y hablantes de español.

Planifica tu estancia de acuerdo a tus posibilidades

Siguiendo con el punto anterior, los viajes a Egipto por libre significan que también tendrás que planificar el hospedaje, y debatirte entre los diferentes hoteles considerando precio y servicios. Esto no siempre resulta como nos gustaría, por lo que podrías terminar en un sitio que no cubra la totalidad de tus necesidades.

Mientras que, con los viajes a Egipto por medio de una agencia, puedes encontrar paquetes con una o más ciudades que puedes visitar, con un itinerario bien definido para los monumentos y lugares más emblemáticos, con habitación de hotel reservada, movilización incluida, y más. También podrás personalizar tu experiencia, incluyendo detalles que consideres necesarios para que tu viaje sea lo que esperas.

Elige la mejor época para tus viajes a Egipto

Es recomendable no ir ni en verano, ni en invierno, ya que las temperaturas llegan a ser bastante agresivas. En cambio, los periodos marzo-mayo y septiembre-noviembre serían ideales, aunque notarás una mayor afluencia de turistas.

Aunque se debe aclarar que, algunas personas organizan su tiempo para ir un poco antes o un poco después de las temporadas altas. Si es cierto que la temperatura no será ideal, pero no llegará a ser tan agresiva como en otros períodos del año. Lo más valioso de esta opción es que la afluencia de personas o turistas será mucho menor, haciendo de los viajes a Egipto más tranquilos y agradables.

¡No bebas agua del grifo!

No te cohíbas de probar la gastronomía egipcia en locales que parezcan confiables, es parte de la experiencia, haciendo que tu viaje sea mucho más completo y emocionante.

Aunque, recuerda no beber agua del grifo u otras fuentes, para evitar sufrir del mal del Tut, un padecimiento que afecta al intestino y que hace que los viajeros tengan deposiciones líquidas durante un par de días.

La principal forma de transmisión es, como ya se indicaba, beber agua de grifo. Pero, para evitar enfermarse, también es recomendable no ingerir hielo si no sabes de dónde proviene, no comer helados o productos congelados y prescindir de los alimentos crudos.

Por otro lado, durante los viajes a Egipto, es aconsejable beber agua fresca embotellada, no fría, con tragos cortos cada cierto tiempo, para que el cuerpo pueda asimilar mejor el líquido.

Verifica los requisitos antes de viajar

De los consejos para viajes a Egipto imprescindibles. Antes de completar tu planificación, checa que tengas todos los documentos y cumplas con los requisitos de entrada.

Tu pasaporte debe estar vigente (por lo menos 6 meses); y necesitarás un visado, que puede ser de entrada única y se tramita por internet o en el aeropuerto. El seguro de viaje es otro requisito y, junto a tu itinerario como turista, debe ser presentado.

Cambio de dinero y propinas

La moneda de este país es la libra egipcia, y siempre es bueno tener cierta cantidad de esta divisa antes de aterrizar en el país. ¿Cómo se consigue? Generalmente, puedes gestionar el cambio desde tu país o nación, siendo esto lo más recomendado, ya que suele haber tasas abusivas dentro del país.

Por otro lado, dentro de la cultura egipcia está muy marcado el uso de las propinas. Así que, no te sorprendas tanto cuando durante tus viajes a Egipto te pidan una pequeña compensación cada vez que te ofrezcan un servicio.

Viste de manera discreta

Sobre todo, si eres o viajas con mujeres y entrarás en áreas turísticas o en ciudades como El Cairo, Luxor y Aswan. Evita ropa muy escotada, faldas sobre las rodillas, tirantes, es decir, que tu vestimenta sea recatada. De igual forma, recomendamos llevar un pañuelo siempre contigo para cubrir la cabeza, cuando sea necesario.

Ten internet en Egipto siguiendo este consejo

Tener internet en Egipto puede ser vital en muchos aspectos, por tanto, mantener la conexión es esencial. No obstante, el servicio de wifi dentro del país a nivel público es deficiente, incluso dentro del hotel puedes llegar a tener problemas al intentar navegar.

Por suerte, dentro de los consejos para viajar a Egipto se encuentra una solución a este caso, y esta es adquirir una e-SIM y un plan de datos. De esta forma, no tendrás que preocuparte demasiado por el problema de internet, al menos la mayor parte del tiempo.

Adelántate a los enchufes

Lo lógico es llevar equipos y dispositivos durante los viajes a Egipto. Y es que, ¿De qué otra manera podrás registrar los recuerdos de tu viaje? Además, muchas veces hay que estar en contacto con familiares o por trabajo, y tener el móvil a mano es una decisión acertada.

Pero, el problema no es llevarlos, sino mantenerlos cargados, puesto que los enchufes en Egipto utilizan conexiones tipo F y C. Considera esto antes de aterrizar en el país, puesto que puede ser problemático encontrar un cargador acorde a tus dispositivos y que tengan una conexión de este tipo.

Esta es una tarea que es mucho más fácil gestionar desde tu país de origen. Además, nunca lleves uno solo, si es posible, intenta incluir un par en tu maleta.

Antes de tomar fotos, asegúrate que no esté prohibido

Tomar fotografías a templos, esculturas y colecciones puede ser algo tentador en los viajes a Egipto. Es la única forma que tenemos de registrar los lugares que hemos visitado y mantener el recuerdo vivo. Pero, debes considerar que hay locaciones, como ciertos museos o colecciones, templos y tumbas, donde las fotografías están prohibidas, y pueden obligar a eliminar las tomadas.

Si no quieres pasar un mal rato durante tus viajes a Egipto, entonces debe fijarte bien en los avisos y las normas. Evita inconvenientes y verifica antes de sacar tu cámara o móvil. Recuerda que tu meta final es disfrutar, aprender y vivir la experiencia, así que no temas consultar con la agencia de viajes y en otras fuentes cómo es la cultura y qué otras medidas puedes tomar para magnificar tu visita a Egipto.