El mago con sangre cubana de La Liga llega a la Champions League

El centrocampista ofensivo Alberto Moleiro acaba de aterrizar en el Villarreal y, si todo va bien, debutará en la Champions League esta temporada. Y cuando lo haga lo hará también la sangre cubana de su padre, figura importante en la vida del jugador canario, y medio cubano, que afronta su primera experiencia futbolística fuera de las Islas Canarias. Y conviene prestar atención a la trayectoria del Submarino Amarillo en la competición continental, y es que el Villarreal ha obtenido grandes resultados de la Champions League, llegando a semifinales en dos ocasiones.

Lo cierto es que ese debut en la máxima competición continental se podría haber dado ya hace algún tiempo, ya que Moleiro estuvo cerca, muy cerca, de recalar en el Barcelona hace un par de veranos, siguiendo los pasos de su compadre Pedri, pero entonces Las Palmas fue capaz de retenerlo. El descenso del equipo canario ha sentenciado el futuro del talentoso jugador en la isla, y desde antes de empezar el verano ya tenía acordada su llegada al Villarreal para substituir a uno de los jugadores insignia del equipo, Álex Baena, que ha puesto rumbo al Atlético de Madrid.

Alberto Moleiro destacó en el CD Sobradillo cuando empezaba a darle patadas al balón y su calidad y desparpajo atrajeron a un equipo especializado en potenciar talentos creativos, como es la UD Las Palmas. Con el equipo amarillo, el jugador ha crecido enormemente y explotó antes de llegar a los 20 años, siempre bien cobijado por los suyos, y sin una exposición mediática que pudiera quemarlo.

El jugador fue usado como extremo pegado a la banda durante bastante tiempo, usando su calidad para encarar defensas y abrir el campo, pero lo cierto es que ha explotado su talento en posiciones más interiores, en las que no puede encarar tanto al estar más rodeado de rivales, pero da rienda suelta a su enorme creatividad. Presumiblemente, ese es el rol que tendrá el jugador en el Submarino Amarillo, llevando a cabo un papel similar al que tenía el mencionado Baena.

Moleiro dio nada menos que ocho asistencias en 40 partidos en su último año en segunda división, ascendiendo con Las Palmas, y en las dos temporadas de los canarios en primera ha brillado, aunque las estadísticas bajaron ligeramente; sumó tres goles y tres pases de gol en la primera campaña en La Liga EA Sports y cinco tantos y una asistencia en la pasada temporada.

El Villarreal es un equipo que sabe explotar su talento en el centro del campo y en la delantera y venderlo obteniendo gran beneficio; los casos de Nico Jackson, Barry, el propio Baena o Sorloth han sido muy mediáticos en las últimas campañas, por lo que cabe esperar que, en no muchos veranos, Alberto Moleiro lleve su sangre cubana a algún equipo de gran enjundia, y es que no sólo el Barça se ha interesado por él, también lo hicieron el Atlético de Madrid, el Milan o el Manchester City, entre otros.

A sus 21 años, cumple 22 en setiembre, el canario es una de las grandes joyas del fútbol europeo y, si sigue creciendo a este ritmo, muy pronto podría debutar en la selección española absoluta, habiendo sido ya internacional sub-19 y sub-21.