Nuevos tipos de deportes y recreación activa

Recientemente, las personas se han vuelto más activas en el deporte y en su tiempo libre. Esto se ha convertido en una de las principales razones del surgimiento de nuevas actividades recreativas. Gradualmente, están ganando popularidad en todo el mundo, reemplazando las actividades tradicionales al aire libre. Todos los nuevos deportes y actividades recreativas ofrecen oportunidades no solo para divertirse, sino también para mejorar la salud, establecer vínculos sociales y expresarse.

Pádel

Uno de los nuevos deportes más populares hoy en día es el pádel. Cautiva a personas de todo el mundo y se convierte rápidamente en su pasatiempo activo favorito. El pádel es una combinación del tenis clásico y el squash. Se juega en una pista vallada con raquetas y pelotas de tenis especializadas. Sus reglas sencillas y el mínimo riesgo de lesiones lo hacen ideal para personas de todas las edades. Además de la actividad física, este deporte ayuda a desarrollar la resistencia, la coordinación y la capacidad de razonamiento. El pádel también es un lugar popular de encuentro para amigos, conocidos y familiares.

Parkour

El parkour se practica con mayor frecuencia en entornos urbanos adecuados, donde es posible correr y saltar sin molestar a los demás. / Pic Source

Para quienes se aburren de pasar su tiempo libre haciendo picnics o paseando por el parque, se inventó el parkour. Esta forma de recreación activa implica superar diversos obstáculos naturales con la máxima agilidad y velocidad. El parkour se practica con mayor frecuencia en entornos urbanos adecuados, donde es posible correr y saltar sin molestar a los demás. Diversos espacios naturales también son aptos para esta actividad. El atractivo del parkour reside en la total libertad que ofrece. Cada aficionado puede elegir su propia ruta, ritmo óptimo y conjunto de trucos. Gracias a su alta intensidad, el parkour desarrolla la resistencia, la coordinación y la capacidad de tomar decisiones rápidas. Su único inconveniente es el riesgo de lesiones. Sin embargo, con las debidas precauciones de seguridad, la probabilidad de problemas graves es mínima.

BMX estilo libre

El BMX freestyle es practicado principalmente por hombres y mujeres menores de 30 años. / Pic Source

Una bicicleta BMX no es solo una bicicleta pequeña; es una excelente manera de pasar unas horas de tiempo libre de forma activa. Se puede utilizar para diversos deportes extremos, siendo el más popular el BMX estilo libre. Consiste en realizar diversos trucos en superficies especialmente diseñadas. Este deporte desarrolla la coordinación, la fuerza física y la confianza en uno mismo, y es una de las mejores maneras de expresarse. El BMX freestyle es practicado principalmente por hombres y mujeres menores de 30 años. A menudo forman comunidades enteras que les permiten no solo realizar diversos trucos juntos, sino también socializar, compartir secretos de éxito y desarrollar nuevos y espectaculares saltos.

Stand-up paddleboarding (SUP)

Durante la última década, se han desarrollado numerosos deportes y actividades recreativas activas en zonas con acceso al agua. Una de estas actividades es el stand-up paddleboarding, o simplemente SUP. Consiste en remar en aguas tranquilas con un remo y una tabla ancha. Esta actividad se realiza generalmente a un ritmo moderado y sin riesgos significativos para la salud, lo que la hace apta para todos, desde niños hasta personas mayores. El SUP permite el desarrollo muscular, el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento del equilibrio. Los expertos también creen que tiene un efecto positivo en el estado psicoemocional de la persona.

CrossFit

CrossFit es una nueva forma de pasar el tiempo activamente. Esta actividad combina un entrenamiento intenso con un componente deportivo. Consiste en numerosos ejercicios que se varían constantemente, lo que añade dinamismo al entrenamiento. CrossFit te permite desarrollar fuerza física, resistencia, coordinación y otras cualidades importantes. Además, abre un sinfín de oportunidades para el desarrollo personal. Debido a su alta intensidad y exigente carga de trabajo, CrossFit es principalmente apto para personas menores de 40 años. Unidos por un interés común, forman comunidades diversas y trabajan juntos para alcanzar sus metas.

Futvóley

Inicialmente, el fútbol y el voleibol solo comparten el uso del balón. Sin embargo, si se desea, estos dos deportes pueden combinarse en uno solo: el futvóley. Esta actividad se realiza principalmente en la playa o en una cancha especial. Los participantes lanzan un balón por encima de una red extendida y se esfuerzan por hacerlo sin que sus oponentes lo consigan. A diferencia del voleibol clásico, en el futvóley está prohibido tocar el balón con las manos. Esto dificulta la tarea de los jugadores, pero aumenta la diversión. El futvóley ayuda a desarrollar la agilidad, la coordinación y otras habilidades importantes. Generalmente, participan personas de todas las edades. Forman equipos y pasan tiempo activamente en un ambiente agradable.

Geocaching

Para pasar un fin de semana activo, no es necesario comprar equipo caro ni perder mucho tiempo buscando un lugar adecuado. Coge un GPS, ve a un parque cercano y practica geocaching. Gracias a su accesibilidad y atractivo para todas las edades, esta actividad está ganando popularidad rápidamente en todo el mundo. Según las reglas del geocaching, los participantes deben buscar cachés previamente escondidos por sus oponentes. Esta actividad se puede realizar utilizando únicamente dispositivos GPS y las pistas dejadas. Ofrece la oportunidad de pasar largos periodos al aire libre, explorar nuevos lugares y desarrollar la resistencia y el pensamiento lógico. El geocaching suele ser una actividad para familias enteras, ya que les permite fortalecer los lazos familiares y pasar tiempo de calidad juntos. Otra ventaja es que se puede practicar incluso de noche. Complementa tu equipo habitual con binoculares de visión nocturna u otros dispositivos similares y sal a buscar cachés.

Los nuevos deportes y actividades al aire libre no son solo actividades para llenar unas horas de tiempo libre. Son formas de entretenimiento que cualquiera puede usar para mejorar su salud, crear vínculos sociales y expresarse. Con reglas sencillas y accesibles incluso para personas con recursos limitados, todas las nuevas actividades al aire libre descritas en este artículo se convertirán rápidamente en su pasatiempo favorito y lo mantendrán durante años.