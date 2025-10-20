Paul Scholes critica a varios jugadores del Manchester United

El histórico centrocampista del Manchester United, Paul Scholes, ha encendido el debate en Inglaterra al señalar a Luke Shaw, Harry Maguire y Casemiro por no estar a la altura física que exige la Premier League. Sus palabras llegan en plena transición del proyecto de Ruben Amorim, que no está terminando de despegar.

Un dardo a la columna vertebral: “no son lo suficientemente rápidos ni fuertes”

Scholes, que comparte micrófono con Nicky Butt y Paddy McGuinness en el podcast The Good, The Bad & The Football, fue tajante al valorar el rendimiento de varios veteranos de su exequipo. En una entrevista, sostuvo que Shaw, Maguire y Casemiro “han sido grandes jugadores”, pero están “en un punto de su carrera en el que la Premier te descubren si no eres físicamente suficiente”. Estos jugadores, otrora miembros indiscutibles de equipos favoritos en las apuestas Champions League, hoy en día están dando un rendimiento muy por debajo del esperado.

El comentario no se queda en la frase efectista: es, en el fondo, un diagnóstico sobre cómo compite hoy la élite inglesa. Para Scholes, la liga es un entorno de máquinas que castiga a quienes pierden un paso. De ahí su conclusión: el United carga con varias piezas que ya no pueden vivir al ritmo de la competición.

En el caso de Maguire, el análisis de Scholes se mezcla con la coyuntura contractual: el central inglés quiere renovar y está teniendo minutos, pero no siempre en el once inicial. Para el exmediocampista, renovar a un jugador que “ha bajado el nivel” sería una nueva decisión errónea de mercado, algo que se repite desde hace varios años. Respecto a Casemiro, el United “se dejó llevar” por el fichaje del brasileño procedente del Real Madrid, una operación de alto coste que hoy se ve con recelo por el declive físico del pivote.

Contexto caliente

Las palabras del icono devil no nacen en el vacío. El United está teniendo resultados más que cuestionables y una discusión sobre el modelo competitivo que impulsa Amorim. El propio exfutbolista, junto a Butt, ha insinuado que el técnico portugués podría perder su empleo más pronto que tarde, aludiendo a una rigidez táctica que está limitando la reacción del equipo en las últimas bet.

En paralelo, Scholes y Butt cuestionan la estrategia deportiva del club, con fichajes “de nombre” que llegan en los últimos años de su mejor momento, hasta la pérdida del “ADN” competitivo que, según ellos, antes definía a la entidad. Esta crítica alcanza a decisiones de academia y planificación de plantilla, pero cristaliza en el primer equipo cuando se mide con rivales que han rejuvenecido, acelerado y afinado su estructura física. Para Scholes, el United necesita más pierna y menos nostalgia, futbolistas capaces de soportar 90 minutos de ida y vuelta, que ganen duelos y que permitan que la idea del entrenador respire sin ahogos.

¿Hasta qué punto puede competir el United si la columna vertebral se queda medio paso atrás? La realidad es que el calendario no esperará. La respuesta la podríamos tener pronto… y podría ser con un Amorim ya fuera del banquillo.