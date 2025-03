Alegato por Radio Martí

La Habana/No sé si ahora Estados Unidos será más grande, después de dar por terminadas las transmisiones de Radio Martí. Tampoco sé si en el inglés que habla el presidente de ese país la palabra "grande" se limita al dinero que la nación atesora en sus bóvedas. En el español que hablamos en Cuba, grande se asocia con grandeza y esta se asocia con generosidad.

La generosidad no puede exigirse, aunque sea un deber agradecerla.

Durante 40 años, la eliminación de Radio Martí fue una de las demandas más constantes de la dictadura cubana, solo comparable con la devolución de la base naval de Guantánamo o el fin del embargo. Para usar un término conocido por el republicano que ocupa hoy la Casa Blanca, los negociadores cubanos nunca tuvieron cartas que poner sobre la mesa para conseguir que se apagaran las transmisiones de Radio Martí.

No conozco las reglas del póquer, ni de ninguna otra baraja, pero si me pongo conspiranoico me atrevo a sospechar que se está jugando por debajo de la mesa. Claro que es una casualidad que el cierre de Radio Martí ocurriera luego de que se informara de que se habían excarcelado ya a los 553 presos que se le prometieron al Vaticano (donde solo 230 eran considerados presos políticos) y poco después de que se legislara para que los extranjeros puedan poseer tierras en Cuba. Quién sabe si por fin vamos a entender por qué se han construido tantos hoteles en la Isla.

No vale la pena llorar por la leche derramada. Fui durante años un puntual colaborador del programa Las Noticias Como Son de Radio Martí, donde se difundían las informaciones de los medios independientes 14ymedio, Diario de Cuba y Cubanet, para solo mencionar un detalle. Allí los cubanos sin acceso a internet tenían la posibilidad de enterarse de lo que publicaban estos medios digitales. Con ruido, con interferencia, pero con la claridad que solo proviene de la verdad.

Por esa vía escuchaban a Dagoberto Valdés, Martha Beatriz Roque, Yoani Sánchez, Henry Constantin, Boris González, Miriam Leiva, Dimas Castellanos, Oscar Elías Biscet, Manuel Cuesta Morúa y otras voces de la oposición que cada día se jugaban la cárcel, precisamente por usar esos micrófonos.

Quizá nos toque a nosotros ahora la grandeza de ayudar a Estados Unidos a que vuelva a ser grande con más dinero en sus bóvedas a cambio de perder esos espacios de información verídica sobre nuestra realidad. Como ya dije, la generosidad debe agradecerse, nunca exigirse.