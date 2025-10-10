‘Como lo conocí’ del 10 de octubre de 2025

La Habana/Los poetas suelen ser vistos como un reservorio espiritual de los pueblos. Cada época tiene los suyos. Por encajar perfectamente en ese rol, Rafael Alcides fue víctima de una férrea censura que privó a los cubanos el disfrute de su creación, pero su obra no ha desaparecido y sus valores permanecen.

Poeta coloquial, a veces sarcástico y otras impúdico, terminó siendo catalogado como contestatario. Tuve el privilegio de conversar con él durante horas sobre casi todos los temas humanos y divinos, pero Cuba y su historia reciente fueron su pasión.