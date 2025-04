‘Como lo conocí’ del 18 de abril de 2025

La Habana/Aunque durante décadas el ateísmo imperante en Cuba condujo a muchos jóvenes de mi generación a posturas anticlericales, he tenido la inmensa suerte de conocer a sacerdotes católicos que con su conducta desterraron cualquier vestigio de prejuicio contra los hombres con sotana.

Entre ellos el padre José Conrado Rodríguez fue el primero con quien he compartido momentos de mayor coincidencia. Su lucidez, su valor personal, su amor por Cuba y sobre todo su fe en que el mal no puede salir vencedor frente a los hombres de bien, me hacen sentirme orgulloso de haberlo conocido.