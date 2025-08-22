APOYO
‘Como lo conocí’ del 22 de agosto de 2025

Reinaldo Escobar

22 de agosto 2025 - 09:00

La Habana/Luis Rogelio Nogueras no se propuso ser el poeta mejor valorado de su generación, pero logró esa posición trabajando y dejándonos con ganas de seguir leyéndolo cuando murió con apenas 40 años.

Wichy, El Rojo, no pudo sustraerse a la circunstancia de haber llegado adolescente a la inauguración de esa historia reciente que lleva por nombre la Revolución Cubana, pero su obra trasciende ese lastre a golpe de originalidad y atrevimiento literario. Quienes no pudieron disfrutar el placer de conocerlo pueden explorar el paisaje de sus versos.

