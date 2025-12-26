‘Como lo conocí’ del 26 de diciembre de 2025

La Habana/Descubrí a Yoani Sánchez en la época en que solo era conocida por su familia y colegas de la escuela. Poseía entonces el don de la invisibilidad. Tuve el privilegio de ser testigo de su aparición como figura pública para Cuba y el mundo.

Han sido tan intensos estos años que para contarlo todo necesitaría al menos un par de horas. Allí añadiría su labor pedagógica en la Academia Blogger, contaría su activismo político y su incansable voluntad de no disparar hacia los flancos, de dirigir todas las flechas de su carcaj en una sola dirección: la dictadura.