26 de septiembre de 2025

Como lo conocí
Como lo conocí / 14ymedio
Reinaldo Escobar

26 de septiembre 2025 - 08:41

La Habana/Michael E. Parmly fue el onceavo jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba. Como los otros diplomáticos que ocuparon ese cargo brindó su apoyo a los demócratas cubanos y de manera similar recibió los ataques del aparato propagandístico de la dictadura.

Fue el primero de todos que concedió una entrevista a un medio independiente radicado en la Isla, lo que me permitió ser el primero en entrevistarlo. Sin dudas un amigo de los cubanos.

"Como lo conocí" del 26 de septiembre de 2025 / Reinaldo Escobar

