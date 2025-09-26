"Como lo conocí" del 26 de septiembre de 2025

La Habana/Michael E. Parmly fue el onceavo jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba. Como los otros diplomáticos que ocuparon ese cargo brindó su apoyo a los demócratas cubanos y de manera similar recibió los ataques del aparato propagandístico de la dictadura.

Fue el primero de todos que concedió una entrevista a un medio independiente radicado en la Isla, lo que me permitió ser el primero en entrevistarlo. Sin dudas un amigo de los cubanos.