‘Como lo conocí’ del 28 de marzo de 2025

La Habana/A lo largo de medio siglo ejerciendo el periodismo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personalidades de la política, la cultura, la ciencia o el deporte. Eso no me da derecho a contarlos entre mis amigos, ni siquiera entre mis conocidos.

Pero cuando entrevisté a la soprano Alina Sánchez mi vida profesional dio un giro de 180 grados. Esta cubana, que fue la reencarnación artística de Cecilia Valdés, nunca se enteró de lo importante que fue para mí.

Aquí les cuento aquel cara a cara donde fui a buscar un modelo para la propaganda y encontré una guerrera inconforme.