‘Como lo conocí’ del 29 de agosto de 2025

La Habana/Dagoberto Valdés ha dedicado la mayor parte de su vida a identificar con precisión los problemas que aquejan a Cuba y a encontrar los caminos para solucionarlos, por eso los represores que sostienen la dictadura lo hostigan sin descanso.

Lo conocí cuando ganaba un salario a cambio de recolectar esas yaguas que se usan como embalaje en la industria tabacalera. Ya había advertido el daño antropológico que ocasiona el sistema imperante a la nación, ya fomentaba la necesidad de abrirle un espacio a la sociedad civil. Lo sostiene su fe religiosa y su amor al país donde nació, que en su caso son una misma vocación.