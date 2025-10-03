‘Como lo conocí’ del 3 de octubre de 2025

La Habana/La Biblioteca Nacional de Cuba ha sido siempre un sitio de ubicación para personas incómodas. Allí conocí al intelectual cubano Walterio Carbonell, un inclasificable, ajeno a toda norma y sobre todo a toda horma.

Sus aportes al origen de la cultura nacional, especialmente al componente afro (el diría "negro") todavía hoy levantan polémicas.

Coincidí con Carbonell en el largo ocaso de su vida. Llevado al ostracismo cultivó su perla en forma de poesía.