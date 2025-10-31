APOYO
"Como lo conocí" del 31 de octubre de 2025

Reinaldo Escobar

31 de octubre 2025 - 08:46

La Habana/La dictadura lo ha acusado de mercenario a sueldo del imperialismo y algunos sectores de la oposición lo tachan de ser demasiado moderado, pero lo cierto es que Manuel Cuesta Morúa es un referente de la inconformidad ciudadana en Cuba.

Lo conozco hace más de 30 años, hemos compartido experiencias políticas y personales. En todo ese tiempo no recuerdo que haya tenido un día de descanso en su propósito de traer la democracia al país, una tarea que le sirve para mejorar la proporción entre sus virtudes y defectos.

