‘Como lo conocí’ del 5 de diciembre de 2025

La Habana/Probablemente el cubano que ha realizado más huelgas de hambre, incluso de sed. Uno de los opositores que más veces ha sido detenido por la Seguridad del Estado para impedirle participar en protestas, fundador de una de las organizaciones antigubernamentales más activas del país, el Premio Sájarov Guillermo Fariñas no puede definirse como un tipo fácil.

Pero en lo difícil que a veces resulta "seguirle la rima" radica una de las peculiaridades que define su liderazgo. Vive en Cuba y no suele permanecer tranquilo por mucho tiempo.