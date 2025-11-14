La culpabilidad de los pronósticos

En la lógica supersticiosa del vecino, el pronóstico de los problemas acarrea su presencia en la realidad.

La Habana/Un vecino del barrio, dado a las teorías conspiranoicas, suele decir que el doctor José Rubiera es el responsable de la llegada de los huracanes a Cuba y que el doctor Francisco Durán tuvo mucha culpa de los destrozos del covid-19, junto a los que nos está dejando la actual pandemia.

El hombre no logra describir con claridad cuál es el nexo entre una cosa y la otra, o sea, el vínculo entre causa y consecuencia, pero en su lógica supersticiosa el pronóstico de los problemas acarrea su presencia en la realidad, como aquella flecha que en las pinturas rupestres, al alcanzar a la presa, propiciaba el éxito de la cacería.

Hoy lo vi jubiloso comentando a quien quisiera escucharlo que él tenía la razón, que la subida del precio de las divisas extranjeras en relación al peso cubano se debía a los vaticinios que, basados en “oscuros algoritmos”, hacía diariamente el medio informativo El Toque.

Por suerte, los países que cuentan con los recursos científicos para saber, antes de que sea tarde, si un movimiento telúrico va a ocasionar un tsunami, pueden tomar las medidas de precaución. La medicina moderna ya puede conocer con suficiente anticipación que un paciente es proclive a padecer de alzhéimer, de algún tipo de cáncer, o una insuficiencia renal. Ya no existe una inquisición que clasifique como brujos a los vaticinadores.

Pero parece que se ha descubierto una excepción. Según lo que sugieren la versión oficial y mi vecino, el peso cubano tiene un sólido respaldo en las riquezas que se atesoran en las bóvedas del banco y en lo que se produce en las industrias. La moneda nacional reduce su valor porque unos irresponsables proyectan en las redes sociales una malvada presunción que, para colmo, ha sido planificada en los laboratorios del enemigo. ¿Es así, o yo también soy paranoico y no me creo nada?