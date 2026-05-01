"Como lo sentí" del 1 de mayo de 2026

La Habana/Los teóricos del marxismo sostienen que la práctica es el criterio evaluativo de la verdad. Con ese pensamiento cualquiera se siente tentado a hacer “ingeniería inversa” para comprobar la validez de aquellas teorías que hoy sabemos que no se sostuvieron en la realidad.

Los que nos sumergimos en aquella supuesta cosmovisión científica del mundo padecimos la arrogante presunción de creernos poseedores de las respuestas para todas las preguntas. Finalmente fue la práctica la que nos desintoxicó.