"Como lo sentí" del 10 de abril de 2026

La Habana/Los asuntos “extraterrestres” no han estado en Cuba ajenos a la manipulación política. Durante décadas se nos hizo creer que los soviéticos eran los únicos que tenían éxito en la conquista del espacio. De hecho fuimos de los pocos países donde no se transmitió por la televisión la llegada de los humanos a la Luna.

Ahora que la tripulación del proyecto Artemis II ha puesto ante el mundo la cara oculta de nuestro satélite natural también tenemos racionadas las informaciones. La buena noticia es que ya no dependemos de los medios oficiales para estar al tanto. Como que soy medio lunático les cuento aquí lo que significa para mí toda esta aventura.