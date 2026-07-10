"Como lo sentí" del 10 de julio de 2026
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La Habana/Cuando me expulsaron de los medios de prensa oficiales, tuve que ganarme la vida como mecánico de ascensor. Esa profesión me abrió un camino hacia un universo técnico que desconocía, me hizo conocer gente maravillosa que hasta el día de hoy tengo entre mis amigos y me enseñó algunas habilidades muy valiosas para la larga crisis económica y energética que hemos vivido en Cuba.
Hoy, cuando me llaman para decirme que un vecino se ha quedado trabado en el elevador de nuestro edificio, me acuerdo de aquellos días, hace más de 40 años, cuando me asomé por primera vez a un cuarto de máquinas con sus inmensos motores, sus cables y su olor a grasa.