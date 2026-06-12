"Como lo sentí" del 12 de junio de 2026

La Habana/Entre cubanos, cuando se habla de viajar al extranjero, se escuchan frases como “cuando salí por primera vez”, “yo nunca he salido” o “me tienen prohibido salir”. Debe ser por nuestra condición insular a la que se suma la sensación de estar preso en este país.

Después uno se da cuenta de que el que viaja y regresa es la misma persona envuelta en la misma piel, pero eso no pueden entenderlo aquellos que nunca han viajado, los que nunca han salido al apetecido “afuera”.

Las cosas traídas se gastan, solo perduran los recuerdos. Aquí les dejo los míos.