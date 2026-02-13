"Como lo sentí" del 13 de febrero de 2026

La Habana/Como en todos los países del llamado (y ya extinto) campo socialista Cuba tenía una revista para proyectar al mundo una imagen edulcorada sobre su realidad. Cada dato expuesto intentaba demostrar un vertiginoso crecimiento, pero solo se hablaba de capacidades instaladas y de potencialidades previstas para cuando la puesta en marcha llegara a su punto óptimo.

En la revista “Cuba Internacional” no se exponía al país sino una triunfalista suposición de su futuro. Allí me sentí un periodista importante.Vanidad de vanidades.