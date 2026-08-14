"Como lo sentí" del 14 de agosto de 2026

"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar.

La Habana/Cuando decimos "la situación actual" para referirnos a lo que está padeciendo hoy el pueblo cubano o a lo que están decidiendo los que mandan en Cuba, estamos eligiendo una expresión neutral.

Pero si tratamos de ser más específicos entonces decimos que la situación actual es insoportable para el pueblo e insostenible para el gobierno.

Para ser más precisos hay que decir que el pueblo soporta resistiendo mientras que el poder se sostiene reprimiendo.