La Habana/Ahora que el director de la Agencia Central de Inteligencia llegó a Cuba, aprovecho para contar en este episodio del podcast todas las veces en que he escuchado acusaciones de que alguien en esta Isla trabaja para esa entidad, todos los momentos en que yo me he visto señalado por supuestamente estar involucrado con la CIA y todas las mentiras que la policía política ha echado a rodar para alimentar las sospechas entre disidentes, periodistas independientes y ciudadanos.

"Como lo sentí" del 15 de mayo de 2026 / Reinaldo Escobar