"Como lo sentí" del 16 de enero de 2026

"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar.
Reinaldo Escobar

16 de enero 2026 - 07:47

La Habana/Para quienes en 1959 vivimos el momento en que todo empezó a cambiar en Cuba solo había dos opciones: subirse al “tren de la Revolución” o ser atropellados por él. Unos se sumaron con entusiasmo, muchos por inercia, otros por miedo u oportunismo.

La primera prueba para ser aceptados por los vencedores fue mostrar odio hacia los vencidos. Por eso tantos se exhibían inclementes exigiendo a gritos el paredón, luego vino la intolerancia hacia los que no gritaron. ¿Cómo sintió todo aquello un niño de 12 años? Aquí se los cuento.

