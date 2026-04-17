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"Como lo sentí" del 17 de abril de 2026

Podcast

"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar.
"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar. / Reinaldo Escobar
Reinaldo Escobar

17 de abril 2026 - 05:02

La Habana/A las dictaduras, a los regímenes totalitarios, les deleitan las demostraciones multitudinarias que parezcan apoyo entusiasta aunque solo sean servil simulación.

En los tiempos que corren en Cuba estos espectáculos carecen de recursos para realizarse, y, lo que es más importante, escasean los que están dispuestos a participar. Si hace unos años el que se ausentaba quedaba marcado como sospechoso de inconformidad, hoy los que asisten a este circo sienten sobre sus conciencias el estigma de la complicidad.

"Como lo sentí" del 17 de abril de 2026 / Reinaldo Escobar

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