"Como lo sentí" del 17 de julio de 2026

La Habana/En la segunda mitad de los años 80, escuchar la emisora Radio Martí era la única forma de enterarse de aquellos sucesos que la dictadura no quería que se supieran. Pero era peligroso escucharla. También era la época en que hablar por Radio Martí era prácticamente la única forma es que las denuncias y las opiniones de los residentes en la Isla pudieran salir al aire.

Pero si peligroso era escuchar esa emisora en medio de las interferencias, más arriesgado era atreverse a usar sus micrófonos.

Me llevó mucho tiempo saltar el prejuicio de usar “el espacio del enemigo” y sobre todo perder el miedo.