La Habana/Han sido tantas las oportunidades que nuestro país ha perdido de emprender una ruta hacia la democracia y el respeto a los derechos de los ciudadanos que la lista sería demasiado larga para caber en este podcast. No obstante, en el capítulo de hoy de “Como lo sentí”, hago el ejercicio de repasar esas ocasiones en que los cubanos sentimos los vientos del cambio soplando sobre nosotros pero todo quedó en frustración, mayor control y en la postergación de tan necesarias transformaciones.

"Como lo sentí" del 18 de septiembre de 2026