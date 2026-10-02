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"Como lo sentí" del 2 de octubre de 2026

Podcast

"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar.
"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar. / Reinaldo Escobar
Reinaldo Escobar

02 de octubre 2026 - 08:58

La Habana/Aunque por razones de la biología cada vez tengo menos contemporáneos vivos, estoy seguro de que muchos de los que quedan habrán pasado por la experiencia de someter su fe religiosa ante el empuje del ateísmo en Cuba, una ola que contaminó nuestra cultura y formas de vida en los primeros 30 años de este proceso político.

Para los más jóvenes tampoco resultará una sorpresa lo que expongo aquí, porque aunque ya no se cultiva el ateísmo ni se le dan cursos sobre el tema a los militantes del único partido permitido, Dios sigue siendo incómodo para los actos del poder.

"Como lo sentí" del 2 de octubre de 2026

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