"Como lo sentí" del 20 de febrero de 2026

Podcast

"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar.
"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar.
Reinaldo Escobar

20 de febrero 2026 - 06:11

La Habana/La distribución de efectos electrodomésticos a través de los méritos laborales, el adoctrinamiento en la Escuela en el Campo y la construcción de viviendas por el sistema de Microbrigadas formaron la trilogía básica del experimento socialista impuesto en Cuba, pero eso merece un libro.

Aquí me limito a compartir algunas impresiones que me dejaron los casi cinco años que pasé en la construcción del edificio donde vivo. El aparato propagandístico (del que fui parte), exhibió a los microbrigadistas como protagonistas de un modelo para el futuro; cuando me convertí en uno de ellos perdí la capacidad de seguir dorando la píldora desde la prensa oficial.

