"Como lo sentí" del 20 de febrero de 2026

La Habana/La distribución de efectos electrodomésticos a través de los méritos laborales, el adoctrinamiento en la Escuela en el Campo y la construcción de viviendas por el sistema de Microbrigadas formaron la trilogía básica del experimento socialista impuesto en Cuba, pero eso merece un libro.

Aquí me limito a compartir algunas impresiones que me dejaron los casi cinco años que pasé en la construcción del edificio donde vivo. El aparato propagandístico (del que fui parte), exhibió a los microbrigadistas como protagonistas de un modelo para el futuro; cuando me convertí en uno de ellos perdí la capacidad de seguir dorando la píldora desde la prensa oficial.