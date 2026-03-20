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"Como lo sentí" del 20 de marzo de 2026

Podcast

"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar.
"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar. / Reinaldo Escobar
Reinaldo Escobar

20 de marzo 2026 - 05:32

La Habana/Paralelamente al sistema de racionamiento que operó en Cuba para la distribución de alimentos y otros productos industriales, existió otro mecanismo para la adquisición de efectos electrodomésticos y que consistía en la entrega de bonos que había que presentar en las tiendas para efectuar la compra.

La forma de acceder a esos bonos era tener méritos y someterse al escrutinio de una comisión que evaluaba a los solicitantes. Los que no acumulaban méritos tenían que conformarse con tomar agua al tiempo y ver la telenovela en casa del vecino.

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