"Como lo sentí" del 20 de marzo de 2026

La Habana/Paralelamente al sistema de racionamiento que operó en Cuba para la distribución de alimentos y otros productos industriales, existió otro mecanismo para la adquisición de efectos electrodomésticos y que consistía en la entrega de bonos que había que presentar en las tiendas para efectuar la compra.

La forma de acceder a esos bonos era tener méritos y someterse al escrutinio de una comisión que evaluaba a los solicitantes. Los que no acumulaban méritos tenían que conformarse con tomar agua al tiempo y ver la telenovela en casa del vecino.