"Como lo sentí" del 21 de agosto de 2026

La Habana/Para evaluar con justeza en qué grado el miedo es la causa de que un pueblo soporte a sus dictadores es preciso medir primero cuál es el grado de represión que una dictadura ejerce sobre los ciudadanos, cuáles son las oportunidades que tiene una población para actuar contra las medidas de sus gobernantes sin que haya que pagar un precio desmedido.

Será el miedo infundido por la represión el que lleve a la gente a escapar, someterse o rebelarse.