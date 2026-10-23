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"Como lo sentí" del 23 de octubre de 2026

Podcast

"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar.
"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar. / Reinaldo Escobar
Reinaldo Escobar

23 de octubre 2026 - 08:42

La Habana/Los que se ocupan de la vigilancia política tienen la percepción de que detrás de cada extranjero hay un enemigo o al menos un sospechoso. Paradójicamente esto no es xenofobia, sino todo lo contrario, “endofobia” debiera llamarse, porque están convencidos, o aparentan estarlo, de que un cubano no puede tener ‘motu proprio’ opiniones o programas divergentes de la línea del único partido permitido. Si se opone es porque se lo inculcó un extranjero, o peor aún, le paga para disentir.

"Como lo sentí" del 23 de octubre de 2026

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