"Como lo sentí" del 24 de abril de 2026

La Habana/Hace casi un cuarto de siglo se conminó a los cubanos a que aprobaran mediante su firma la iniciativa de modificar la Constitución de la República para introducir el concepto de la irrevocabilidad del sistema socialista. Aquello no fue un referendo.

Ahora los que mandan en Cuba se sientan en una mesa de negociación con funcionarios extranjeros para redefinir el futuro del país y se convoca a los ciudadanos a que rubriquen un documento presidido por una frase carente de definición programática: “Mi firma por la Patria”. En su lugar debieran someter a la aprobación popular lo que en esas conversaciones pretenden mantener con intransigencia. Ellos no son la Patria.