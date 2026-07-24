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"Como lo sentí" del 24 de julio de 2026

Podcast

"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar.
"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar. / Reinaldo Escobar
Reinaldo Escobar

24 de julio 2026 - 10:36

La Habana/Como parte del intento de generar una nueva narrativa de la historia de Cuba, la fecha del 26 de julio, cuando se conmemora el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, ha sido denominada como el día de la rebeldía nacional.

Ya no hay entusiasmo en las provincias designadas como sede del acto central, ya no se espera que haya buenas noticias en los discursos, ahora lo único importante son los días feriados que vienen con el aniversario.

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