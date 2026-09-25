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"Como lo sentí" del 25 de septiembre de 2026

Podcast

"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar.
"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar. / Reinaldo Escobar
Reinaldo Escobar

25 de septiembre 2026 - 11:52

La Habana/66 años después de creada, la organización más antigua de este proceso llamado Revolución cubana ha perdido casi toda su importancia. Ser cederista ha dejado de ser un punto a favor, ya no se realizan aquellas guardias nocturnas para vigilar los movimientos de supuestos conspiradores.

Podría pedirse que tire la primera piedra aquel que no fue cederista en los años iniciales y hasta la década de los noventa. Ahora, los pocos que mantienen esta membresía lo hacen por inercia y sin tener que anotarlo como mérito para obtener alguna ventaja.

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