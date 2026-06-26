"Como lo sentí" del 26 de junio de 2026

La Habana/A pesar de que Cuba fue uno de los primeros países en América Latina, incluso en el mundo, en contar con servicio telefónico, hoy estamos en la cola y no solamente mirando los números en las estadísticas, sino en la baja calidad con que ocurren las comunicaciones.

Ya no sabemos cuando se trata de un problema específicamente técnico, digamos una antena que se quedó sin energía, o de una decisión de la policía política. ¿Habrá pasado algo?, nos preguntamos, cuando de pronto la dulce vocecita de la operadora nos advierte desde una grabación que aquella persona a la que pretendemos llamar apagó su teléfono, tiene el servicio interrumpido o que está en un lugar sin cobertura.