"Como lo sentí" del 27 de febrero de 2026
Podcast
La Habana/La fantasía que desde dentro del Partido podría haber un espacio para incidir con nuevas ideas en la vida política cubana llevó a muchos ingenuos a aceptar el rol de militante comunista
Las otras alternativas siempre han sido la indiferencia o la confrontación. La primera implica una dosis de irresponsabilidad, la segunda, cierta vocación suicida. Al menos lo intenté, pero no fui aceptado. Cuando no cupe en la horma ”permitida” de canalizar mis deseos de participar no me quedó más remedio que acogerme a lo prohibido.