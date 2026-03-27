"Como lo sentí" del 27 de marzo de 2026

La Habana/Es noble cualquier acción que se acometa en beneficio de otros sin esperar nada a cambio, pero el patrón que nos contrata no debiera pedirnos que trabajemos en su propiedad sin una paga.

El trabajo voluntario en Cuba resultó casi siempre improductivo y en ocasiones dio pérdidas porque no se promovía para generar riquezas sino, supuestamente, para fortalecer la conciencia revolucionaria. Al final quien terminó siendo subvalorado fue el trabajo mismo y ya conocemos las consecuencias.