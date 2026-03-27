APOYO
Para ayudar a 14ymedio

"Como lo sentí" del 27 de marzo de 2026

Podcast

"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar.
"Como lo sentí" un podcast del periodista cubano Reinaldo Escobar. / Reinaldo Escobar
Reinaldo Escobar

27 de marzo 2026 - 05:20

La Habana/Es noble cualquier acción que se acometa en beneficio de otros sin esperar nada a cambio, pero el patrón que nos contrata no debiera pedirnos que trabajemos en su propiedad sin una paga. 

El trabajo voluntario en Cuba resultó casi siempre improductivo y en ocasiones dio pérdidas porque no se promovía para generar riquezas sino, supuestamente, para fortalecer la conciencia revolucionaria. Al final quien terminó siendo subvalorado fue el trabajo mismo y ya conocemos las consecuencias.

También te puede interesar

Lo último

stats