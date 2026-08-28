"Como lo sentí" del 28 de agosto de 2026

La Habana/La mayor parte de este año lo que más se comentan en Cuba es si finalmente los Estados Unidos se decidirá a emprender una acción militar para derrocar al régimen. Ante esa amenaza la propaganda oficial asegura que los cubanos estaremos dispuestos a ofrecer la vida para defender la Patria.

Pero una cosa es la Patria y otra el sistema, aunque llevemos más de 60 años escuchando que son la misma cosa.

Si de manera “voluntaria” se hicieran los cambios que muchos cubanos reclaman quizás no habría que someterse al falso dilema que se nos impone.