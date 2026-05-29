"Como lo sentí" del 29 de mayo de 2026

La Habana/Definirse como “revolucionario” en Cuba fue, por demasiado tiempo, una reverencia obligatoria para acceder a un puesto de trabajo, una carrera universitaria o un viaje al extranjero. La etiqueta se ha usado tanto y de forma tan arbitraria que ha perdido toda capacidad de delimitar y se ha convertido en esta Isla en un concepto vago, donde mismo caben los oportunistas, los corruptos y los retrógrados.

En este episodio de “Como lo sentí” cuento el tiempo y el esfuerzo que me costó sacudirme ese rótulo.