"Como lo sentí" del 3 de abril de 2026

La Habana/Han sido tantas las sucesivas decepciones que ha provocado este proceso, llamado por algunos "la Revolución cubana", entre sus iniciales seguidores, que es difícil encontrar alguien que se sienta satisfecho con el rumbo que ha tomado lo que comenzó en enero de 1959. Las mentiras y falsedades han sido muchas. Las frustraciones también.

En este episodio del podcast "Como lo sentí" toco un tema que despierta recuerdos y expone viejas heridas, pero que también habla de la infinita capacidad humana para buscar la verdad y no conformarse con las órdenes que bajan desde arriba.