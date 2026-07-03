"Como lo sentí" del 3 de julio de 2026

La Habana/Como muchos otros avances tecnológicos y científicos las computadoras llegaron a Cuba con retraso. Primero en las instancias oficiales donde se le daba a ciertas personas el privilegio de contar con "tiempo de máquina". Luego se impuso la necesidad y el valor de las iniciativas personales.

Me provoca mucha satisfacción haber vencido una larga lista de dificultades para ser de los primeros, al menos en mi barrio, que pudo disponer de una computadora en su casa y, lo mejor, darle el uso adecuado.