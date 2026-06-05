"Como lo sentí" del 5 de junio de 2026

La Habana/Invocando la demanda de unidad, la dictadura cubana ha intentado sustituir la diversidad por uniformidad. El propósito subyacente ha sido domesticar a la ciudadanía para que obedezca, para que no saque a flote sus inconformidades.

Antes de ser etiquetado como “mercenario al servicio del imperio” primero fui acusado de tener problemas ideológicos, o como también se anotaba en los informes de los años 70: “él tiene opiniones”. Tener discrepancias con la política del Partido Comunista sigue siendo muy mal visto en las esferas del poder; expresarlas públicamente se considera una declaración de guerra.