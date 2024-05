‘Como lo viví’ del 3 de mayo de 2024

La Habana/A diferencia de otras partes del mundo, el 1 de mayo no ha sido en Cuba, por más de seis décadas, una fecha de reivindicaciones laborales, exigencias sindicales y reclamos proletarios. En lugar de eso, mi memoria me confirma que el régimen de la Isla ha usado esa jornada para darse un baño de multitudes, mostrar músculo político y secuestrar la presencia de miles de personas en las plazas para mostrarla como un apoyo al Partido Comunista y a la ideología impuesta. Los hilos del oportunismo y la conveniencia personal también han tejido la masividad de esas convocatorias que el tiempo ha ido destiñendo y apocando. De aquellas multitudes entusiastas de antaño apenas quedan grupos de acarreados con cara de hastío.

En este episodio del podcast también dedico unos minutos al Día Mundial de la Libertad de prensa que se conmemora cada 3 de mayo. Como periodista me ha tocado lidiar más con la censura y la falta de espacios para la discrepancia que con el ejercicio pleno de mi profesión. Pero también he aprendido que un reportero no tiene que pedir permiso para narrar una realidad, un columnista de opinión no debe esperar por la complacencia de un gobierno para redactar unas líneas y un comunicador que ejerza su profesión con honestidad siempre será un individuo incómodo para el poder. Así que llevo décadas haciendo periodismo sin permiso, sin mordaza y con muchísima responsabilidad cívica.

Vaya un abrazo a todos mis colegas en este día que espero que, en un futuro próximo, celebremos en libertad.