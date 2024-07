‘Como lo viví’ del 12 de julio de 2024

La Habana/En toda la historia de Cuba ninguna manifestación antigubernamental ha alcanzado las dimensiones y la masividad que tuvieron las protestas populares del 11 de julio de 2021. Aquella jornada, las calles de esta Isla mostraron a un pueblo necesitado de un cambio urgente, capaz de sacudirse el miedo y de decir en voz alta lo que había callado durante décadas. Nada ha vuelto a ser igual después de ese domingo de un verano tan difícil como inolvidable. En este capítulo del podcast cuento detalles de una revuelta que los analistas no pudieron prever, los medios de prensa fueron incapaces de vaticinar y los propios represores no vieron venir.

Si la mañana de ese 11J alguien me hubiera preguntado sobre un posible estallido social en Cuba, habría negado rotundamente esa probabilidad. Ahora, cuando me piden mi opinión sobre otra manifestación que ponga en jaque o derroque al régimen cubano respondo con humildad: "no quiero volver a equivocarme".