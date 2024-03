‘Como lo viví’ del 15 de marzo de 2024

La Habana/"Pitirre en el alambre", así se llamó la embestida oficial contra el mercado libre campesino que en los años 80 dejó a los cubanos sin ese entramado de comerciantes particulares que proveían desde guanábanas hasta cebollas. En este capítulo del podcast cuento los detalles de esa vuelta de tuerca del centralismo y también recuerdo mi primer encontronazo con los dogmas de la prensa oficialista. Aquel choque ocurrió mientras reportaba la Zafra de los Diez Millones en el municipio de Florida, Camagüey, y advertí entonces de que era imposible cumplir la meta. A mis 23 años, me negaba a escribir como si el objetivo fuera a lograrse cuando las estadísticas me decían justo lo contrario. Pagué las consecuencias de mi escepticismo. La cosecha no llegó a lo prometido y mi ilusión de hacer un periodismo veraz en los medios oficiales quedó bastante maltrecha.

Los invito a escuchar estas historias que no son mis memorias, pero son memorias mías.