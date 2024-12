‘Como lo viví’ del 20 de diciembre de 2024

La Habana/Aquel diciembre de 1988, cuando me expulsaron del ejercicio del periodismo en los medios oficiales, me sentí víctima de una terrible injusticia y de un equívoco mayúsculo. Poco después, comprendería que aquella salida forzada del periódico Juventud Rebelde, en realidad, había sido una carta de libertad para ejercer mi profesión sin las mordazas impuestas por el Partido Comunista. Desde entonces hasta ahora, he trabajado y colaborado con innumerables medios de prensa, incursionado en nuevos formatos informativos, ayudado a fundar revistas, blogs y diarios. En fin, que ese momento que viví con dolor, rodeado de verdugos -muchos de ellos también defenestrados posteriormente- lo celebro ahora como una fecha de renacimiento, de nuevas oportunidades y en la que me sacudí unas pesadas cadenas que, lamentablemente, algunos de mis entonces colegas llevan todavía

De aquella liberación personal y profesional es fruto también mi participación en la creación, hace ya 20 años, de la revista digital Consenso. Aquella publicación fue el embrión de todo lo que vino después y me enseñó mucho sobre el trabajo en un equipo editorial, la publicación en internet y la inobjetable necesidad de que un medio preserve su independencia de grupos políticos y partidos. En este capítulo de ‘Como lo viví’ cuento detalles del nacimiento de aquella publicación y de las personas que le insuflaron vida.