‘Como lo viví’ del 21 de junio de 2024

Entrar al Partido Comunista de Cuba fue por décadas la única forma de acceder a ciertos puestos de trabajo de mayor nivel, a prebendas, privilegios y viajes al extranjero. Acceder a la única organización política permitida en el país llevaba un "proceso de crecimiento" en el que el aspirante a militante debía probar su fidelidad a los dirigentes políticos, al modelo económico y a la ideología impuesta en la Isla. Mis tres intentos de ingresar al PCC fueron infructuosos: la autosuficiencia, la inmadurez y el hipercriticismo eran "debilidades ideológicas" que no pude superar. Nunca me dejaron formar parte de esa "supremacía roja", algo de lo que me siento orgulloso hace mucho tiempo y que cuento en este episodio.

Los minutos finales del programa se los dejo al "proceso de rectificación de errores y tendencias negativas" que Fidel Castro impulsó en los años 80 como un frenazo a los aires de la Perestroika soviética que comenzaban a soplar sobre la Isla. Las similitudes entre aquella razia, contra los brotes de libertad económica y de librepensamiento que empezaban a surgir, recuerda mucho a los llamados a "corregir desviaciones" que se han instalado en el discurso oficialista cubano de los últimos años.