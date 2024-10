‘Como lo viví’ del 25 de octubre de 2024

La Habana/Era 1962 y llevaba varias semanas sin salir de un campamento de recogida de café, en las montañas del oriente cubano. En una breve visita a un pueblo cercano me enteré de que habíamos estado a punto de desaparecer del mapa y de que la Crisis de Octubre nos había llevado al borde de la tercera guerra mundial. Mientras las madres ponían a dormir a sus hijos en otras partes del mundo temiendo que no hubiera un mañana, muchos compatriotas alardeaban de los misiles nucleares emplazados en la Isla y yo ni siquiera me había enterado de la cercanía de la debacle. Por suerte, Fidel Castro no logró salirse con la suya y sobrevivimos para contarlo y condenarlo. De eso y más hablo en el episodio de este viernes.

También me muevo entre los recuerdos de otro octubre, pero esta vez de 1983 cuando la invasión de Estados Unidos a Granada. El grado de manipulación del discurso oficial cubano alcanzó en aquellos días unos niveles asquerosos. Mientras trabajaba como constructor en una brigada de microbrigadistas que levantaba el edificio donde todavía vivo, nos hicieron creer que dos de nuestros colegas se habían inmolado envueltos en la bandera antes de caer en manos de las tropas estadounidenses. Las lágrimas, las condolencias a las familias y la rabia nos inundaron durante varias jornadas hasta que los vimos regresar, sanos y contando sus anécdotas del “encuentro cercano con los yumas”.