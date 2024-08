‘Como lo viví’ del 9 de agosto de 2024

La Habana/Después de más de tres décadas, los cubanos tomaron las calles de La Habana el 5 de agosto de 1994 en la primera protesta popular masiva bajo el castrismo. Arrinconados contra el muro del Malecón fueron golpeados, detenidos y reducidos, pero algo cambió definitivamente en la Isla tras aquella jornada. Las manifestaciones del 11 de julio de 2021, multiplicadas y extendidas por la mayor parte del país, demostraron que el Maleconazo había sido apenas un entrenamiento. En este episodio de "Como lo viví" cuento mi sorpresa y mi esperanza al ver, en un noticiero televisivo -a miles de kilómetros de la capital cubana- aquellas imágenes de miles de personas desesperadas clamando por un cambio y a los supuestos constructores arremetiendo contra ellas con garrotes y cabillas.

Para el final del capítulo, hablo también de mi participación en un congreso de estudiantes de secundaria básica. Aquella fue la única vez que estuve cerca de sentirme un "dirigente" cuando, en realidad solo era un "dirigido", parte de un grupo de entusiastas adolescentes que no teníamos la menor idea del autoritarismo que estábamos ayudando a construir. Ese encuentro me llevó a mi primera recogida voluntaria de café, en las montañas del Oriente cubano (tema que comentaré el próximo mes de octubre). Más de medio siglo después, la producción del emblemático grano está arruinada y mis colegas de la enseñanza media se han ido la mayoría del país o no se pueden costear siquiera un buen café con el dinero de sus pensiones.